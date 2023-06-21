У посольства РФ нет данных о пострадавших при взрыве в Париже россиянах

Информации, что при взрыве в центре Парижа могли получить ранения граждане России, к этому часу не поступало. Об этом сообщили представители посольства РФ во Франции. Происшествие случилось в пятом округе столице — одном из старейших районов столицы Валь-де-Грас на улице Сен-Жак.

На данный момент в местной прессе сообщается о 16 пострадавших, семеро из которых находятся в критическом состоянии. Издание Le Figaro при этом заявляет, что 29 человек получили травмы, трое госпитализированных на грани. Ведется соответствующее расследование, место ЧС прочесывают спасатели с собаками. Как минимум двоих целенаправленно разыскивают под завалами.

Мощный взрыв произошел в здании XIX века всего в нескольких сотнях метров от знаменитого Пантеона и Люксембургского сада. По предварительной версии, причиной ЧП стала детонация газа. Дом вскоре обрушился, а после разгорелся сильнейший пожар, перекинувшийся на католическую академию, стоящую напротив. Множество деревянных элементов постройки прогорели в считанные минуты. Ущерб нанесен нескольким соседним домам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о взрыве и задымлении в бразильском метро, причиной стала неисправность высоковольтных проводов, на платформе началась паника.