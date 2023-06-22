В России запретят отключать воду более чем на 14 дней

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К нарушителям будут применять строгие санкции.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Winfried Rothermel; 5-tv.ru

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Горячую воду запретят отключать дольше, чем на две недели. Сейчас сроки ремонтных работ определяют местные власти.

Как выяснили «Известия», Роспотребнадзор предлагает ввести единый, всероссийский норматив. А к тем, кто его нарушит, будут применять строгие санкции. Например, заблокируют работу на 90 дней.

Некоторые эксперты уже назвали меру избыточной. Говорят, плановые отключения и так редко превышают 14 дней. А в Москве укладываются и в 10. А если в каких-то регионах ремонт и затягивается, то вероятнее всего, из-за сильно изношенной инфраструктуры.

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