В Красноярске сотрудники ФСБ задержали организаторов незаконной миграции

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Рита Миронова
Рита Миронова 28 0

В помощи иностранцам замешаны две жительницы региона. В чем был их интерес?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; ФСБ РФ; 5-tv.ru

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В Красноярске сотрудники ФСБ пресекли деятельность организаторов незаконной миграции. Как сообщили в ведомстве, в помощи иностранцам замешаны две жительницы региона.

Женщины — директор хостела и юрист — объединились ради общего дела. Вместе они помогали гражданам из стран Азии попасть на территорию Красноярского края и оформляли фиктивную постановку на миграционный учет.

Также с иностранцами заключили трудовые договоры, которые также не были подлинными. Жили мигранты в комнате хостела, которым руководила одна из подозреваемых.

Так, женщины помогли более полутора тысячам иностранцев поселиться на территории Красноярского края без необходимых документов. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в феврале ФСБ задержала россиян, которые помогали мигрантам с помощью фиктивных браков и установления отцовства над детьми-гражданами РФ.

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