Рыжий, конопатый: звезду детского кино сбили насмерть, но виновника так и не нашли

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Аделина Ким
Аделина Ким 740 0

Звезду детского кино сбили насмерть, но виновника так и не нашли

Рыжий, конопатый: звезду детского кино сбили насмерть, но виновника так и не нашли

Фото: Кадр из к/ф «Весёлое сновидение, или Смех и слёзы», реж. Игорь Усов, 1976 г.

Актеру в этом году могло бы исполниться 60 лет.

К 14 годам школьник Сергей Крупеников уже обрел славу и полюбился многим отечественным зрителям. Но потом он внезапно бросил кино и стал жить счастливо без съемочной площадки.

Однако, когда ему было 49 лет, трагический поворот судьбы привел его к смерти. В честь дня рождения артиста издание aif.ru рассказало об истории жизни покойного.

Дебютным проектом мальчика была научно-популярная лента «Мальчик и машина». Там он сыграл ребенка, который нарушал правила дорожного движения.

Яркая внешность мальчишки позволяла ему зарабатывать на этом. Рыжие пышные волосы и веснушки очень привлекали зрителя — смотреть на него без улыбки было невозможно.

В возрасте десяти лет Крупеников идеально подошел на роль Дениски Кораблева в комедии «Где это видано, где это слыхано». Затем он поразил зрителя своей ролью в картине «Дорогой мальчик», где в том числе сидел за рулем и управлял машиной.

Зрители удивлялись таланту ребенка, но на самом деле управление осуществлял лежащий на полу гонщик-каскадер. Вся эта популярность не могла не отразиться на психике маленького мальчика.

Открытки с его фотографиями продавались в каждом киоске, а люди узнавали звезду на улицах. Он не был готов к этому, поэтому перестал учиться, испортил отношения с одноклассниками.

В 14 лет Крупеников сделал выбор в пользу математики и физики, а затем поступил в институт холодильной промышленности. Потом вместе с женой он занялся бизнесом и был доволен своей жизнью.

«Актерская профессия — это бесконечные рейтинги и вечная проблема востребованности. А где критерий популярности?» — рассуждал он.

Однако 26 августа 2012 года Сергей погиб — пока он ехал на велосипеде, его сбил мотоциклист. Виновник скрылся с места преступления: прошло уже множество лет, но злоумышленника так и не нашли.

Ранее 5-tv.ru писал про один из самых глупых поступков в истории советского кино, о котором молчали годами.

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