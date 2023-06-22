Песков: на Западе поняли фразу Путина «хрен им» о ядерном оружии

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 759 0

Основной смысл западные страны уловили.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что слова Владимира Путина постоянно неправильно переводят за рубежом. Об этом он рассказал журналистам на очередном брифинге.

«Есть в английском языке ряд идиом и фраз, которые практически невозможно дословно перевести на русский и наоборот, это нормальное лингвистическое явление, не нужно за это цепляться. Основной смысл они поняли», — заявил Песков.

В частности, он отвечал на вопрос корреспондента, который напомнил, что в иностранных СМИ перевод фразы Путина «хрен им» перевели совершенно неверно.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Песков прокомментировал заявления Зеленского о теракте на ЗАЭС.

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