Пожар произошел на территории мусоросортировочного комплекса на юге Москвы

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 346 0

В небо поднимается черный густой дым.

Фото, видео: Прокуратура Москвы; 5-tv.ru

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Пожар произошел на территории мусоросортировочного комплекса на юге Москвы. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По информации от МЧС, огонь охватил мусор на территории по Дорожной улице. На месте работают спасатели. Также туда выехал заместитель Чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как крупный пожар тушили в Нижнем Новгороде — горели сразу несколько зданий, среди которых были цех деревообработки, баня и два жилых дома.

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