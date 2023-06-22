Пожар произошел на территории мусоросортировочного комплекса на юге Москвы. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По информации от МЧС, огонь охватил мусор на территории по Дорожной улице. На месте работают спасатели. Также туда выехал заместитель Чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как крупный пожар тушили в Нижнем Новгороде — горели сразу несколько зданий, среди которых были цех деревообработки, баня и два жилых дома.