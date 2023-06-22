Пожар произошел на территории мусоросортировочного комплекса на юге Москвы
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В небо поднимается черный густой дым.
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Фото, видео: Прокуратура Москвы; 5-tv.ru
Пожар произошел на территории мусоросортировочного комплекса на юге Москвы. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
По информации от МЧС, огонь охватил мусор на территории по Дорожной улице. На месте работают спасатели. Также туда выехал заместитель Чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как крупный пожар тушили в Нижнем Новгороде — горели сразу несколько зданий, среди которых были цех деревообработки, баня и два жилых дома.
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