Площадь пожара на мусоросортировочном комплексе в Москве выросла до 900 квадратных метров
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Спасатели продолжают борьбу с огнем.
Срочная новость
Фото, видео: Telegram / moscowproc; 5-tv.ru
Площадь пожара на мусоросортировочном комплексе, расположенном в чертановском районе Москвы, выросла до 900 квадратных метров. Об этом сообщили в столичном МЧС.
Прежде стало известно, что к тушению возгорания на Дорожной улице привлекли авиацию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за возгорания мусора на юге столицы есть угроза распространения огня.
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