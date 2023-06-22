К тушению пожара на мусоросортировочном комплексе в Москве привлекли вертолет
| Происшествия Срочная новость 420 0
Площадь возгорания уже оценивают в несколько сотен квадратных метров.
Срочная новость
Фото, видео: Прокуратура Москвы; 5-tv.ru
Авиацию привлекли к тушению пожара на мусоросортировочном комплексе на Дорожной улице в Москве. Об этом стало известно ТАСС от источника в экстренных службах.
Так, вертолет вылетел на тушение возгорания, площадь которого оценивается в не менее 300 квадратных метров. Также сообщается, что есть угроза распространения огня.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на место пожара выехал заместитель Чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко.
Читайте также
+23° 763 мм рт. ст.
36%
36%
84.25
0.02 92.00
-0.07
0.02 92.00
-0.07
Нашли ошибку?