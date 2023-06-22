К тушению пожара на мусоросортировочном комплексе в Москве привлекли вертолет

Авиацию привлекли к тушению пожара на мусоросортировочном комплексе на Дорожной улице в Москве. Об этом стало известно ТАСС от источника в экстренных службах.

Так, вертолет вылетел на тушение возгорания, площадь которого оценивается в не менее 300 квадратных метров. Также сообщается, что есть угроза распространения огня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на место пожара выехал заместитель Чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко.