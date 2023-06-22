Прокуратура требует признать геноцидом действия нацистов в Смоленской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17 0

Заявление подано в региональный суд с целью защиты национальных интересов, прав родственников погибших и доведения до мировой общественности данных о зверствах оккупантов и карателей в годы ВОВ.

Прокуратура требует признать геноцидом действия нацистов в Смоленской области

Фото: ТАСС / ТАСС

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Прокуратура Смоленской области направила в суд обращение с требованием признать действия нацистов в отношении народов СССР во время оккупации региона во времена Великой Отечественной войны геноцидом. Заявление было составлено по поручению Генпрокурора РФ Игоря Краснова в День памяти и скорби.

Немецко-фашистские захватчики вели оккупацию Смоленской области в период с июля 1941 года по сентябрь 1943-го. Было установлено, что нацисты совершали жесткие преступления в отношении мирного населения Смоленщины. Фашисты использовали граждан как живой щит при отражении атак Красной армии, а также грабили их, пытали и умертвляли самыми извращенными способами. Оккупанты выжигали целые населенные пункты вместе с местными жителями.

Уточняется, что, кроме немцев, на территории Смоленщины военные преступления совершали украинцы, австрийцы, поляки, чехи и французы. В общей сложности число жертв нацистов и их пособников составило свыше 510 тысяч человек.

Доказательная база была собрана с помощью правоохранительных органов, властей, архивов, поисковых отрядов и волонтеров, отметили в прокуратуре. Общий ущерб, нанесенный карательными отрядами, оценивается в 17 триллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что впервые был опубликован целиком текст плана нацистов по геноциду народов СССР.

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