Захарова ответила послу Израиля, назвавшему героями Украины Бандеру и Мельника

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Рита Миронова
Рита Миронова 31 0

По мнению официального представителя МИД РФ, ни одна страна не имеет право на «героев», прославлявшись нацизм.

Захарова ответила послу Израиля, назвавшему героями Украины Бандеру и Мельника

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Ни одна страна не имеет права на таких героев, как Степан Бандера и Андрей Мельник. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова посла Израиля на Украине, который назвал политиков настоящими героями страны.

«Если, по мнению Михаила Бродского, Киев имеет право на таких героев и идентичность, то это уже проблема МИД Израиля. Никто не имеет право на таких героев», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она назвала Бандеру и Мельника «исчадием ада» и позором народа Украины, который выражается в прославлении нацизма.

Андрей Мельник — скандальный заместитель главы украинского МИД, восхвалявший организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру. Однажды в эфире немецкого телеканала он назвал пособника нацистов Бандеру борцом за свободу и сравнил его с Робином Гудом.

Ранее 5-tv.ru писал, что замглавы МИД Украины послал к черту призвавших к миру с РФ немецких политиков.

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