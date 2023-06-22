Дань погибшим в годы ВОВ людям отдали в Берлине и Бейруте
Местные жители, в частности, зажигали свечи.
Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru
У советского мемориала в берлинском парке Тиргартен зажгли свечи в форме звезды и дат «41-й — 45-й». Активисты — граждане ФРГ и наши соотечественники — отдали дань тем, кто погиб, освобождая Европу от нацизма.
Мемориальная церемония прошла и в Ливане. Жители Бейрута сложили из зажженных свечей слово «Помним».
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