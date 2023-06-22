Дань погибшим в годы ВОВ людям отдали в Берлине и Бейруте

У советского мемориала в берлинском парке Тиргартен зажгли свечи в форме звезды и дат «41-й — 45-й». Активисты — граждане ФРГ и наши соотечественники — отдали дань тем, кто погиб, освобождая Европу от нацизма.

Мемориальная церемония прошла и в Ливане. Жители Бейрута сложили из зажженных свечей слово «Помним».