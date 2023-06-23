Не забывайте никогда: как прошел День памяти и скорби в России

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К памятным мероприятиям присоединились, в частности, звезды шоу-бизнеса. Певица Елена Темникова напомнила соотечественникам о том, как важно говорить о героях, подаривших мирное небо.

Фото, видео: Река Александр / ТАСС ; 5-tv.ru

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В гарнизонах Брестской крепости, которая одной из первых приняла на себя удар фашистской Германии, презентовали книгу «Срока давности не имеют» — результат совместной работы генпрокуроров и следователей России и Белоруссии. В нем собраны исторические материалы о зверствах нацистов. Это уже второе издание в рамках проекта «Библиотека Союзного государства».

«Первая книга была посвящена ратным подвигам белорусских полков в Отечественной войне 12 года и логично, что вторая книга посвящена тоже защите исторической памяти, посвящена фактам геноцида в отношении белорусского народа и народов Советского Союза, фактам, которые имеют сегодня особый резонанс в обществе», отметил госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

В Петербурге возложили венки и цветы на Пискаревском кладбище — это самое массовое в мире захоронение жертв войны. В братских могилах лежит около полумиллиона человек.

А на Поклонной горе в Москве зажигали сотни свечей, многие приходили с детьми, — как, например, певица Елена Темникова. Позднее в социальных сетях она выложила пост, где написала много теплых слов о своей стране и выступила против нацизма, отметив, что подвиг дедов бессмертен. По ее словам, правда, доброта и сострадание всегда должны побеждать.

Публикация исполнительницы привлекла внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она назвала перемену в восприятии Темниковой «хорошим шагом в правильном направлении» и предположила, что артистка изменила свою позицию в вопросах политики России и проведения спецоперации.

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