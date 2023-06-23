Как в России прошел День памяти и скорби. Главное

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82 года назад началась Великая Отечественная война.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

В России прошел день памяти и скорби — 82 года назад началась Великая Отечественная война. Память павших почтили по всей стране. В Москве прошли мероприятия с участием президента — у Могилы неизвестного солдата и в Музее Победы, который бережно хранит правду о подвигах советских солдат. Алексей Лазуренко — о том, что забывать нельзя.

Таких моментов не любит строгий протокол. Но Владимир Путин берет за руку воина 45-го и просит сделать общее фото. Они победили фашизм. Но бой с годами дается все труднее. И 22 июня в Александровском саду все меньше тех, кто пришел почтить память однополчан. Президент преклоняет колено и за них тоже.

Потом — Музей Победы на Поклонке. С четырех часов утра у подножия Скорбящей матери здесь сегодня зажигают свечи.

В базе музея — больше миллиона историй бойцов Великой Отечественной. Считанные мгновения и на экране появляется фото Владимира Спиридоновича Путина. Защитника Невского пятачка.

Рядом с рассказом о боевом пути победителей немецкого нацизма — экспозиция о борцах с нацизмом украинским. Они верны заветам дедов настолько, что истории подвигов 41-го порой дословно повторяют истории подвигов нынешних.

Подробности — в репортаже.

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