Режиссер Джеймс Кэмерон поражен сходством катастроф «Титана» и «Титаника»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 45 0

Режиссер Джеймс Кэмерон обнаружил сходство катастроф батискафа «Титан» и «Титаника»

Режиссер Джеймс Кэмерон поражен сходством катастроф «Титана» и «Титаника»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Несколько дней эксперты на кораблях и вертолетах искали пропавший экипаж. Накануне всех признали погибшими.

Главу печально известной экспедиции на батискафе «Титан», как и капитана лайнера «Титаник», предупреждали об больших рисках, но он все равно отправился в плавание и погиб. Оба судна затонули в одном и том же районе Атлантики с разницей в 111 лет. Такие сходства нашумевших трагедий обнаружил и озвучил в эфире телеканала ABC режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон.

По словам кинодеятеля, интересующегося морем и в одиночку погружавшегося однажды на рекордную глубину в Марианский желоб, батискаф — это «игрушка для взрослых». Но с ней стоило обращаться осторожнее. Кэмерон отметил, что многие эксперты были заранее обеспокоены инициативой, некоторые даже обращались в компанию-оператор OceanGate Expeditions напрямую и предупреждали о рисках экспедиции к останкам «Титаника» с пассажирами без соответствующей сертификации.

«Там (На лайнере „Титаник“. — Прим. ред.) капитана также много раз предупреждали о льдах прямо по курсу, а он шел напролом через них в безлунную ночь. Кончилось это гибелью многих. И вот разыгрывается точно такая же трагедия, где предостережения не были услышаны. Еще и на том же самом месте!» — сказал Кэмерон.

О пропаже батискафа «Титан» в Атлантическом океане стало известно 19 июня (18 июня в 21:13 по местному времени). Глубоководный аппарат пропал с радаров через полтора часа после погружения. Пятеро человек на борту планировали спуститься к месту, где покоится знаменитый «Титаник». Стоимость такого приключения в OceanGate Expeditions начинается от 250 тысяч долларов с человека.

На борту «Титана» находились известные и богатейшие люди — британский путешественник и предприниматель, космический турист Хэмиш Хардинг, миллиардер из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, основатель и владелец OceanGate Стоктон Раш, и опытный французский акванавт Поль-Анри Наржоле.

22 июня Береговая охрана США обнаружила обломки батискафа. Предварительно, из-за высокого давления на глубине почти четыре километра произошел направленный внутрь взрыв, и все пятеро погибли мгновенно. Эксперты не берутся утверждать, что у них получится найти тела членов экипажа.

Ранее 5-tv.ru писал еще об одном роковом сходстве трагедий — жена пилота пропавшего в Атлантическом океане батискафа оказалась потомком пассажиров «Титаника».

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