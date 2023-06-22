Жена богатейшего человека, пропавшего на батискафе, оказалась потомком пассажиров «Титаника»

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 2 211 0

Жена владельца пропавшего батискафа является потомком пассажиров «Титаника»

Жена богатейшего человека, пропавшего на батискафе, оказалась потомком пассажиров «Титаника»

Фото: www.globallookpress.com / ABACA

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Батискаф пропал на пути к «Титанику»

В настоящее время поиски аппарата продолжаются. Шансов на выживание у пассажиров почти не осталось.

Супруга пилота пропавшего батискафа «Титан» в Атлантическом океана по имени Венди Раш, оказалась потомком двух пассажиров первого класса, погибших во время крушения океанского лайнера «Титаник» в 1912 году. Об этом сообщает The New York Times.

«Венди оказалась прямым потомком торгового магната Исидора Штрауса и его жены Иды — их праправнучкой», — говорится в сообщении.

Более того, они названы «двумя самыми богатыми людьми», погибшими на «Титанике». Однако еще и самыми смелыми. Легенда гласит, что Исидор Штраус отказался от места в спасательной шлюпке, чтобы дать возможность спастись с тонущего лайнера нескольким женщинам с детьми. А его супруга заявила, что не бросит мужа и ушда вместе с ним. Очевидцы говорят, что их видели стоящими рука об руку на палубе «Титаника», когда корабль шел ко дну.

Сейчас супруг Венди находится на пропавшем батискафе. Знал ли он, кто родственники его жены?

Батискаф «Титан» потерял связь с исследовательским судном примерно через два часа после погружения под воду утром 18 июня. Борт с туристами следовал к обломкам «Титаника». Сейчас в Атлантическом океане развернута масштабная поисковая операция.

Известно, что на борту находятся президент и основатель американской компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поля-Анри Наржоле и британский миллиардер Хэмиша Хардинга.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как британец чудом спасся, отказавшись от путешествия к «Титанику» на пропавшем батискафе.

Тема:
Батискаф пропал на пути к «Титанику»
22 июн
Кислород на исходе: могут ли сойти с ума люди на борту батискафа «Титан»
21 июн
Все больше судов задействовано в поисках пропавшего батискафа «Титан»
21 июн
Джеймс Кэмерон вынес неутешительный вердикт по батискафу «Титан»
21 июн
Главком ВМФ: к России не обращались за помощью в поисках батискафа «Титан»
21 июн
Драма «Титана» в обломках «Титаника»: какие шансы выжить у пассажиров пропавшего батискафа
21 июн
Британец чудом спасся, отказавшись от путешествия к «Титанику» на пропавшем батискафе
21 июн
«Сохраняют надежду»: спасатели услышали с батискафа акустическую обратную связь
21 июн
У пропавшего в Атлантике батискафа были признаки «усталости» корпуса
21 июн
Иголка в стоге сена: информация о выходе батискафа на связь оказалась фейком?
20 июн
Поиски пропавшего в Атлантике батискафа охватили почти 26 тысяч квадратных километров
+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
84.25
0.02 92.00
-0.07
Старый друг лучше новых двух: китайский совет дня на четверг, 22 июня

Последние новости

11:49
Масштабная историческая реконструкция проходит в Брестской крепости
11:48
Полина Максимова взяла в заложники Романа Маякина в комедии «Мальдивы подождут»
11:40
Умирает в муках, как и хозяин: легендарный особняк Пороховщикова рассыпается на глазах
11:36
«Мы — добровольцы»: все больше россиян подписывают контракты с Минобороны
11:31
Посол Антонов назвал США ответственными в затягивании конфликта на Украине
11:31
Машина ДПС перевернулась во время «голливудской» погони в Казани

Сейчас читают

Кончилась жизнь в этом доме: легендарный арбатский особняк Пороховщикова рассыпается на глазах
Бывший начальник антикоррупционного главка МВД Сугробов вышел из колонии
Уже давно: жена Зеленского призналась, почему с ним не живет
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео