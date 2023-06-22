Жена богатейшего человека, пропавшего на батискафе, оказалась потомком пассажиров «Титаника»

В настоящее время поиски аппарата продолжаются. Шансов на выживание у пассажиров почти не осталось.

Супруга пилота пропавшего батискафа «Титан» в Атлантическом океана по имени Венди Раш, оказалась потомком двух пассажиров первого класса, погибших во время крушения океанского лайнера «Титаник» в 1912 году. Об этом сообщает The New York Times.

«Венди оказалась прямым потомком торгового магната Исидора Штрауса и его жены Иды — их праправнучкой», — говорится в сообщении.

Более того, они названы «двумя самыми богатыми людьми», погибшими на «Титанике». Однако еще и самыми смелыми. Легенда гласит, что Исидор Штраус отказался от места в спасательной шлюпке, чтобы дать возможность спастись с тонущего лайнера нескольким женщинам с детьми. А его супруга заявила, что не бросит мужа и ушда вместе с ним. Очевидцы говорят, что их видели стоящими рука об руку на палубе «Титаника», когда корабль шел ко дну.

Сейчас супруг Венди находится на пропавшем батискафе. Знал ли он, кто родственники его жены?

Батискаф «Титан» потерял связь с исследовательским судном примерно через два часа после погружения под воду утром 18 июня. Борт с туристами следовал к обломкам «Титаника». Сейчас в Атлантическом океане развернута масштабная поисковая операция.

Известно, что на борту находятся президент и основатель американской компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поля-Анри Наржоле и британский миллиардер Хэмиша Хардинга.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как британец чудом спасся, отказавшись от путешествия к «Титанику» на пропавшем батискафе.