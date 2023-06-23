Россиянин отвлекся на телефон за рулем и отправил четверых детей в больницу

Водитель легковушки отвлекся на телефон и отправил четверых детей в больницу. Авария произошла в Тюменской области.

На загородной трассе иномарка врезалась в грузовик. В салоне ехали несовершеннолетние, младшему из которых всего пять лет.

Всех, в том числе и водителя, госпитализировали в тяжелом состоянии.