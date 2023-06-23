Россиянин отвлекся на телефон за рулем и отправил четверых детей в больницу

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Тяжело пострадавшие несовершеннолетние и водитель ехали в легковушке, которая врезалась в грузовик.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Водитель легковушки отвлекся на телефон и отправил четверых детей в больницу. Авария произошла в Тюменской области.

На загородной трассе иномарка врезалась в грузовик. В салоне ехали несовершеннолетние, младшему из которых всего пять лет.

Всех, в том числе и водителя, госпитализировали в тяжелом состоянии.

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