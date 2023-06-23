Под окнами многоэтажки в Хабаровском крае нашли тело ребенка

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 41 0

Прокуратура проводит проверку.

Под окнами многоэтажки в Хабаровском крае нашли тело ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Christian Reister

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Тело десятилетнего ребенка обнаружили под окнами одной из многоэтажек Хабаровского края. Его нашли в Комсомольске-на-Амуре на улице Вокзальная. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Городская прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

На днях в реке Клязьме в подмосковном Щелково обнаружили тело ребенка. Оно находилось в 200 метрах от жилого дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Ленобласти.

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