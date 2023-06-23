Живая Барби: 41-летняя дочь Трампа восхитила подписчиков фигурой в купальнике

Жена миллиардера и мать троих детей показала снимок с отдыха. Как она поддерживает себя в форме?

Старшая дочь экс-президента США Дональда Трампа опубликовала фото в купальнике в своей социальной сети и восхитила подписчиков. Пользователи обратили внимание на подтянутую фигуру 41-летней Иванки Трамп и оставили множество комплиментов.

На снимке Иванка предстала в черном слитном купальнике, который выигрышно подчеркнул ее формы. В руках у наследницы американского политика доска для серфа, а сама она радостно улыбается, прогуливаясь по песчаному пляжу. Выглядит женщина очень натурально — волосы уложены легкой волной морской солью, а на лице не заметно следов косметики.

Иванка Трамп восхитила подписчиков фотографией в купальнике. Instagram* / ivankatrump

«Красивее чем супермодель»;

«Барби»;

«Очень сексуальная»;

«Как актриса в голливудском фильме», — написали ей поклонники.

Фигура Иванки Трамп действительно вызывает восхищение, ведь она мама троих детей. Своему мужу миллионеру Джареду Кушнеру она подарила двух сыновей — Джозефа Фредерика и Теодора Джеймса, а также дочку Арабеллу Роуз.

Ранее 5-tv.ru писал, что прокуратуру Нью-Йорка заинтересовали слишком высокие гонорары Иванки Трамп.

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