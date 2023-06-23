«Дочка» «Ростеха» не будет отзывать иск к Airbus после возврата авансов «Аэрофлоту»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Пресс-служба АКС: компания не будет отзывать иск к Airbus после возврата авансов «Аэрофлоту»

«Дочка» «Ростеха» не будет отзывать иск к Airbus после возврата авансов «Аэрофлоту»

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Всего в планах у АКС было к поставке в «Аэрофлот» 17 самолетов А350.

Дочка «Ростеха» — «Авиакапитал Сервис» (АКС) не станет отзывать свой судебный иск к авиакорпорации Airbus после возврата авансов «Аэрофлоту» за непоставленные четыре самолета Airbus А350. Об этом сообщили пресс-службе АКС.

«Вернувшиеся авансы предназначались „Аэрофлоту“. Что касается иска, то он не относится к отношениям „Аэрофлота“ и Airbus, а только к отношениям АКС и Airbus, в связи с чем иск отзываться не будет», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе упомянули, что всего в планах у АКС было к поставке в «Аэрофлот» 17 самолетов А350.

Сейчас в парке «Аэрофлота» семь A350-900: они получены по прямому контракту с Airbus, заключенному в 2007 году. Вся сделка предполагает поставку 22 таких самолетов.

Санкции против РФ Евросоюз и США ужесточили после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Рестрикции, в частности, распространяются на закупки нефти, газа, материалов для разных отраслей промышленности, импорт технологий, сотрудничество РФ с иностранными предприятиями. Однако введенные меры ударили по самим же недружественным странам, столкнувшимся с энергетическим и экономическим кризисом.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как компания Airbus отказалась от титана из РФ.

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