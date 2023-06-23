«Дочка» «Ростеха» не будет отзывать иск к Airbus после возврата авансов «Аэрофлоту»

Всего в планах у АКС было к поставке в «Аэрофлот» 17 самолетов А350.

Дочка «Ростеха» — «Авиакапитал Сервис» (АКС) не станет отзывать свой судебный иск к авиакорпорации Airbus после возврата авансов «Аэрофлоту» за непоставленные четыре самолета Airbus А350. Об этом сообщили пресс-службе АКС.

«Вернувшиеся авансы предназначались „Аэрофлоту“. Что касается иска, то он не относится к отношениям „Аэрофлота“ и Airbus, а только к отношениям АКС и Airbus, в связи с чем иск отзываться не будет», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе упомянули, что всего в планах у АКС было к поставке в «Аэрофлот» 17 самолетов А350.

Сейчас в парке «Аэрофлота» семь A350-900: они получены по прямому контракту с Airbus, заключенному в 2007 году. Вся сделка предполагает поставку 22 таких самолетов.

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