Reuters: компания Airbus планирует отказаться от титана из РФ в ближайшее время
Компания уже полностью исключила использование титана при производстве военных самолетов.
Фото: www.globallookpress.com / Wolfgang Simlinger via www.imago
Авиастроительная компания Airbus планирует полностью отказаться от использования российского титана и намерена сделать это в ближайшие месяцы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на исполнительного директора.
«Мы находимся в процессе отделения от России, когда речь заходит о титане. Это будет вопрос месяцев, а не лет», — сказал Майкл Шолльхорн, исполнительный директор Airbus Defence & Space.
При этом точную дату в компании назвать пока не могут, заявив, что это относительно сложный процесс, связанный с сертификацией и другими процедурами, которые требует авиация. Но еще раз подчеркнули, что это обязательно произойдет.
Также Шолльхорн заявил, что Airbus полностью исключила использование титана из РФ при производстве военных самолетов. В части гражданской авиации — это лишь вопрос времени. Для этого компания налаживает поставки титана из других стран, в частности, расширила закупки в США и Японии. Однако сертификация новых поставщиков, полагает СМИ, может занять годы, учитывая строгие аэрокосмические стандарты.
Пока же Россия, напоминает издание, остается крупнейшим поставщиком металла за рубеж, который ценится за его прочность и другие характеристики. В основном применяется при производстве авиационных двигателей и шасси для больших самолетов. На поставки материала, кроме стали и угля, по-прежнему не распространяются европейские санкции, введенные после начала специальной венной операции на Украине.
Санкции против РФ Евросоюз и США ужесточили после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Рестрикции, в частности, распространяются на закупки нефти, газа, материалов для разных отраслей промышленности, импорт технологий, сотрудничество РФ с иностранными предприятиями. Однако введенные меры ударили по самим же недружественным странам, столкнувшимся с энергетическим и экономическим кризисом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что масс-маркет перестал заказывать пошив одежды у Бангладеша из-за энергокризиса.
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