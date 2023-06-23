ФСБ возбудила дело по статье о госизмене в отношении россиянина Хецоидзе

Следствие Федеральной службы безопасности возбудило уголовное дело в отношении гражданина РФ по фамилии Хецоидзе. Об этом сообщила пресс-служба московского Лефортовского суда. Уточняется, что в ФСБ призвали задержать подозреваемого.

Отмечается, что следствие ходатайствует об издании фигуранту дела о государственной измене меры пресечения в виде заключения за решетку. Обращение в суд было зарегистрировано 23 июня.

Двумя днями ранее житель Хабаровского края был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в госизмене. По данным следствия, мужчина переводил средства на нужды ВСУ. Примечательно, что для операций он использовал криптовалюту. Его деньги могли быть использованы для покупки тепловизоров и дронов.

20 июня сотрудниками ФСБ в Саранске была задержана уроженка Украины, которая обвиняется в сборе информации в интересах СБУ. В ее отношении возбуждено дело о госизмене. Свою вину она признала полностью.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ вынесла предостережение жителю Петербурга за установление контактов с ВСУ.