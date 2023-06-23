Генпрокурор Краснов прибыл с рабочим визитом в Оренбург и возложил венок к Вечному огню

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Игорь Рязов
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В столице Оренбуржья глава надзорного ведомства проводит встречу с гражданами и представителями бизнеса.

Фото, видео: пресс-служба Генпрокуратуры РФ; 5-tv.ru

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Оренбург. Он принял участие в нескольких мероприятиях.

Так, в начале визита Игорь Краснов посетил выставочный комплекс «Салют, Победа!» и возложил венок к Вечному огню у монумента «Павшим за Советскую Родину». Тем самым генпрокурор почтил память оренбуржцев, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Затем Игорь Краснов провел встречу с коллективом прокуратуры Оренбургской области. В течение дня он также планирует провести в Оренбурге прием граждан и представителей бизнеса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Игорь Краснов встретился с коллегой из Турции Бекиром Шахином. Это произошло на полях на полях XXVI Петербургского международного экономического форума.

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