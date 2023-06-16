Сегодня Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов на полях XXVI Петербургского международного экономического форума встретился с Генеральным прокурором при Верховном апелляционном суде Турецкой Республики Бекиром Шахином.

Предыдущая встреча двух Генпрокуроров состоялась в ноябре 2022 года в Анкаре. Тогда главами прокуратур была подписана Программа сотрудничества на 2023–2024 годы, которая успешно реализовывается.

Приветствуя иностранного коллегу, Игорь Краснов поблагодарил его за согласие присоединиться к работе Петербургского международного экономического форума.

«Ваше сегодняшнее выступление на сессии вызвало большой интерес у профессионального сообщества. Опыт турецких прокуроров по защите бизнеса будет весьма полезен, особенно в свете позитивной динамики торгово-экономических связей двух стран. А объединение усилий прокуратур в формировании „здорового делового климата“ выступит дополнительной гарантией обеспечения надежного и стабильного будущего для наших государств», — отметил глава российского надзорного ведомства.

Игорь Краснов напомнил, что лидеры России и Турции постоянно отмечают, что отношения двух стран конструктивно развиваются во взаимовыгодном ключе.

«Мне приятно, что и наше межпрокурорское сотрудничество в этом русле заметно укрепляется и расширяется», — сказал Генпрокурор России.

Глава российского надзорного ведомства подчеркнул, что в целом российские и турецкие подходы по противодействию современным угрозам совпадают, что позволяет ведомствам двух стран эффективно взаимодействовать в борьбе с преступностью и защите прав граждан.

В заключение встречи Игорь Краснов подтвердил твердую нацеленность на дальнейшее развитие сотрудничества между прокуратурами двух стран.

На организованной во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской Федерации сессии Петербургского международного экономического форума «Бизнес под защитой: дальнейшее формирование благоприятного делового климата» Генеральный прокурор при Верховном апелляционном суде Турецкой Республики Бекир Шахин выступил с докладом о национальном опыте защиты прав предпринимателей, в том числе инвесторов в турецкую экономику.

Ранее 5-tv.ru публиковал большое интервью генпрокурора РФ Игорь Краснова.