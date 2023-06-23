В Кремле отметили — присоединиться к российским территориям хотела не просто часть населения, в почти все жители полуострова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова экс-главы США Барака Обамы о том, что большинство жителей Крыма действительно хотели воссоединиться с Россией в 2014 году. По словам официального представителя Кремля, в словах американского политика есть «рациональное зерно».

«Это не нам комментировать, но в этих заявлениях содержатся рациональные зерна», — заявил он.

Кроме того, отметил Песков, на Украине действительно была фракция политиков, которая поддерживала российские идеи и развитие контактов Москвы и Киева. По его словам, в руководящем составе страны были люди, нацеленные против «насаждения русофобии»,

Песков в заключение заметил, что вернуть полуостров в состав РФ хотела не просто часть населения Крыма, а практически все его жители.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле опровергли возможность передачи Крыма в аренду, которая предусматривалась одним из мирных договором по Украине.