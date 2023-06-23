«Единое целое»: певица Слава призналась в любви своему бывшему возлюбленному
Певица Слава призналась, что еще испытывает теплые чувства к бывшему партнеру
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik
Звезде так и не удалось оставить в прошлом своего экс-партнера.
Прошлой зимой певица Слава поделилась со своими поклонниками печальной новостью о расставании с гражданским мужем Анатолием Данилицким. Пара была вместе 20 лет, поэтому поклонников шокировала эта новость.
Но прошло не так много времени, как артистка призналась бизнесмену в нежных чувствах. Слава довольно тяжело пережила расставание и даже впала в депрессию.
Оставить в прошлом своего любимого человека ей так и не удалось. Почти сразу после расставания певица отправилась с бывшим в совместный отпуск, а на днях она призналась ему в любви.
Знаменитость опубликовала в социальных сетях ролик, на котором 71-летний бизнесмен играет в игру, кривляясь и изображая разные фигуры. Своими эмоциями и мимикой он очаровал звезду.
«Ой все! Как же я его люблю! Наш Толюся! Если что, это мы играем в «Крокодила», — поделилась Слава.
Поклонники обрадовались, что бывшим партнерам удалось сохранить теплые отношения. Многие фанаты уверены, что пара воссоединилась, поэтому начали поздравлять артистку.
«Все мы имеем право и на ошибку, и на прощение. А вы — единое целое», — радуются они.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Слава нецензурно высказалась об уехавших из России артистах.
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