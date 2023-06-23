«Единое целое»: певица Слава призналась в любви своему бывшему возлюбленному

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Аделина Ким
Аделина Ким 23 0

Певица Слава призналась, что еще испытывает теплые чувства к бывшему партнеру

«Единое целое»: певица Слава призналась в любви своему бывшему возлюбленному

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

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Звезде так и не удалось оставить в прошлом своего экс-партнера.

Прошлой зимой певица Слава поделилась со своими поклонниками печальной новостью о расставании с гражданским мужем Анатолием Данилицким. Пара была вместе 20 лет, поэтому поклонников шокировала эта новость.

Но прошло не так много времени, как артистка призналась бизнесмену в нежных чувствах. Слава довольно тяжело пережила расставание и даже впала в депрессию.

Оставить в прошлом своего любимого человека ей так и не удалось. Почти сразу после расставания певица отправилась с бывшим в совместный отпуск, а на днях она призналась ему в любви.

Знаменитость опубликовала в социальных сетях ролик, на котором 71-летний бизнесмен играет в игру, кривляясь и изображая разные фигуры. Своими эмоциями и мимикой он очаровал звезду.

«Ой все! Как же я его люблю! Наш Толюся! Если что, это мы играем в «Крокодила», — поделилась Слава.

Поклонники обрадовались, что бывшим партнерам удалось сохранить теплые отношения. Многие фанаты уверены, что пара воссоединилась, поэтому начали поздравлять артистку.

«Все мы имеем право и на ошибку, и на прощение. А вы — единое целое», — радуются они.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Слава нецензурно высказалась об уехавших из России артистах.

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