Вячеслав Макаров замечен на съемках фильма

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 832 0

Неужели телеведущий решил себя испытать и в актерской среде?

Фото, видео: © РИА Новости / Нина Зотина; Instagram* / vyacheslav_star; 5-tv.ru

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Вячеслав Макаров замечен на съемках фильма. Эксклюзивные кадры с красной дорожки оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Российский певец и телеведущий не раз признавался, что хотел бы сняться в кино. Макаров был уверен, что рано или поздно настанет его время. И кажется, начало его актерской кинокарьеры и правда положено.

Вячеслав Макаров опубликовал видео, как он прогулочным шагом идет по красной дорожке и позирует перед прессой на фоне баннера «Холоп 2», однако чуть позже удалил публикацию. К слову, ранее российский блогер Леша Янгер также поделился фото с Вячеславом Макаровым с того же мероприятия, где более отчетливо видна надпись фильма на баннере.

Вячеслав Макаров замечен на премьере фильма «Холоп 2»Вячеслав Макаров замечен на съемках фильма. Instagram* / youungeer

В пресс-службе подтвердили информацию о том, что артист задействован в съемочном процессе у «известного режиссера», однако подробности раскрывать не стали, ссылаясь на конфиденциальность. В каком амплуа предстанет Вячеслав Макаров в своей первой актерской работе зрители могут лишь догадываться.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вячеслав Макаров рассекретил свой способ восстановления сил.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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