Экс-худрук «Современника» Рыжаков выписался из больницы

Профессор Школы-студии МХАТ и бывший художественный руководитель московского театра «Современник» Виктор Рыжаков выписался из больницы, куда был госпитализирован накануне. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Артист находился в больнице сутки — врачи диагностировали у него легкое ОРВИ, с которым справились противовирусные препараты. Кроме того, Рыжаков сделал КТ, результаты которого оказались положительными.

Экспресс-тест на коронавирус оказался положительным, а вот ПЦР — отрицательным. Так что инфекцию у режиссера не диагностировали, после чего он пожелал выписаться из больницы под собственную ответственность.

Виктор Рыжаков дважды перенес коронавирус в 2020 и 2022 годах. Оба случая не были тяжелыми и протекали без осложнений — режиссер лечился дома под наблюдением врачей.

Ранее 5-tv.ru писал, что у госпитализированного с инсультом Панфилова отметили улучшения.