США не смогли доказать, что пандемия коронавируса началась в лаборатории Уханя

Несмотря на масштабные исследования вирусов SARS-CoV-2, ничто прямо не свидетельствует об утечке из китайского института.

Эксперты из США смогли доказать, что возможный инцидент, после которого по миру распространился коронавирус, произошел в ходе исследований в лаборатории Уханьского института вирусологии, который мог привести к пандемии COVID-19. Соответствующие данные получили представители американской разведки.

Специалисты подчеркнули, что до пандемии в лабораториях Уханя действительно проводились обширные исследования, но в качестве обличения этого факта мало.

«У нас по-прежнему нет никаких свидетельств того, что в исследовательских фондах Уханьского института вирусологии до пандемии присутствовал SARSCoV-2 или его близкий прародитель, а также никаких прямых доказательств того, что до пандемии произошел конкретный инцидент… Который мог вызвать пандемию COVID», — сказано в отчете.

Американские разведчики не стали скрывать, что расследуют два варианта развития событий. Первая — утечка из института в Ухане, а вторая — естественное заражение через летучую мышь или другого животного. Последнюю ученые перенесли в список гипотез «от возможных до вероятных». Кроме того, миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в свое время признала дееспособной идею передачи вируса через охлажденные продукты.

Еще весной 2021 года представители ВОЗ из разных стран в составе прибывшей в Ухань делегации назвали крайне маловероятной теорию об оплошности, из-за которой коронавирус «сбежал» из лабораторий. Также в докладе поддержку находит вариант с летучими мышами. Что касается версии с прямой передачи человеку от животного, ей эксперты дали категорию «от возможных до вероятных». Миссия ВОЗ предполагала, что ковидом сложно заразиться через охлажденные продукты.

Ранее 5-tv.ru выяснял, с чем связано снижение смертности от онкологических заболеваний.