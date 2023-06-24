В Воронеже тушат горящий на нефтебазе резервуар с топливом
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Ситуацию прокомментировал губернатор региона.
Срочная новость
Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru
Спасатели тушат горящий резервуар с топливом на нефтебазе в Воронеже. Об этом в своем Telegram канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Он уточнил, что к ликвидации возгорания, произошедшего по улице Дмитрова, привлечены более 100 человек и 30 единиц техники.
«Жертв, по первым данным, нет», — добавил Гусев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Турции вспыхнул мощный пожар на заводе по переработке мусора. Сообщалось как минимум о трех пострадавших.
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