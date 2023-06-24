В Японии подтвердили первый в мире случай смерти от вируса ОЗ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 41 0

Известно, что переносчиками болезни могут выступать клещи, однако ранее случаев инфицирования людей зафиксировано не было.

В Японии подтвердили первый в мире случай смерти от вируса ОЗ

Фото: www.globallookpress.com / Jan Woitas

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Минздрав Японии подтвердил первый в мире случай заражения и смерти человека от вируса Оз. Об этом пишет издание NHK со ссылкой на ведомство.

Летальный исход инфицированного вирусом Оз был зафиксирован в японской префектуре Ибараки в 2022 году. Скончалась пожилая местная жительница. Известно, что женщина жаловалась на слабость, лихорадку и отсутствие аппетита. До проявления симптомов за границу она не выезжала, а тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. Врачи прописали пациентке антибиотики.

Назначенное лечение не принесло положительных результатов. Состояние больной началось ухудшаться, и она была госпитализирована. Медики при осмотре обнаружили на верхней части бедра поступившей укус клеща.

Проведенный анализ показал, что у японки был снижен уровень тромбоцитов, а показатель ферритина был высоким. Ее состояние сопровождалось нарушениями функций печении и острой воспалительной реакцией. Не установлена была лишь причина лихорадки.

Женщина скончалась на 26-й день в больнице после ишемического инсульта и фибрилляции желудочков. Тогда причиной смерти назвали миокардит, однако проведенные после смерти исследования позволили усыновить, что пострадавшая перенесла вирус Оз. Предположительно, именно укус клеща стал для нее смертельным.

По данным министерства здравоохранения страны, Оз был обнаружен в Японии в 2018 году. Ране случаев заражения людей зафиксировано не было. Известно, что его переносчиками могут являться клещи.

Примечательно, что в рамках исследований у двух охотников были выявлены антитела к вирусу Оз. Вакцины от него не существует.

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