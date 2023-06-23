На границе России и Монголии выявили природные очаги чумы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

В Монголии выявили 137 природных очагов чумы

На границе России и Монголии выявили природные очаги чумы

Фото: www.globallookpress.com / Li Zhipeng

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В зоне риска находится российская республика Тыва. Кроме того опасное заболевание было зафиксировано у границ Китая.

В Монголии было выявлено 137 очагов природной чумы, в том числе они были зафиксированы на границе с Россией и Китаем. Об этом сообщили в Национальном центре изучения зоонозных инфекций Монголии.

«По результатам последних исследований в стране обнаружены 137 природных очагов чумы в 17 аймаках (регионах — Прим. ред.)», — передает агентство ТАСС.

Как отметили в научном центре, в зоне повышенного риска находятся западные приграничные регионы, которые контактируют с РФ и КНР. Там из года в год фиксируют случаи заболевания чумой. По данным исследований, с 1993 года регионе Ховд было выявлено 32 случая заболеваний, из них 13 были с летальным исходом. Примечательно, что за последние десять лет показатель заболеваемости чумой вырос.

Глава Минздрава Монголии Содномын Чинзориг отметил, что в стране численность домашних животных на 20% превосходит население. Кроме того монгольская фауна богата разновидностями животных и птиц, что подразумевает высокий риск возникновения «зоонозных инфекций».

Самый ближний к России источник бубонной умы был обнаружен в аймаке Увс, граничащем с республикой Тува. В 2022 году исследователи констатировали там рост активности природного очага заболевания.

Чума в Монголии является эндемическим заболеванием. Ее переносчики — грызуны, живущие на территории страны, а также блохи. Человек может заразиться от пораженного животного, в том числе при употреблении его мяса в пищу.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскопка кладбищ во Львове может привести к эпидемии чумы.

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