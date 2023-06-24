Путин подписал закон об аресте на срок до 30 суток за нарушение военного положения

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 8 649 0

Также предусмотрены штрафы, как для граждан, так и для должностных лиц.

Путин подписал закон об аресте на срок до 30 суток за нарушение военного положения

Фото: Ильин Сергей / ТАСС

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Президент России Владимир Путин подписал закон об аресте на срок до 30 суток за нарушение военного положения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, за нарушение предусмотрены штрафы. Для граждан размер составит от 500 до одной тысячи рублей, для должностных лиц — от одной до двух тысяч рублей.

Если же нарушение было совершено с использованием автомобиля, то силовики могут его изъять.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума в рамках пленарного заседания приняла закон, который разрешает заключать военные контракты с гражданами с судимостью.

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