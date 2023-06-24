Основные правила поведения: как обезопасить себя от нападения сельхозживотных

Лучше не делать резких движений и не кричать при встрече с этим животным.

Как защититься от нападения сельхозживотных. Ответом на этот и другие вопросы поделилось издание aif.ru.

Дело в том, что за июнь подобные случаи произошли сразу в двух российских регионах. Сначала 11 июня бык убил женщину и серьезно ранил мужчину, когда те попытались привязать животное. 21 июня в Ярославской области бык напал на 15-летнего пастуха и насмерть забодал его.

Ветеринар Ольга Широкова рассказала, что дело не в бешенстве. Если бы у животных было такое заболевание, то его быстро бы выявили.

«Когда животное заражено, его агрессия направляется не только на людей, но и на сородичей, и на внешнюю обстановку. В ярость их приводит многое. <…> Более того, от больного заразились бы и другие животные в стаде, и это было бы видно», — заявила ветеринар Ольга Широкова.

Специалист порекомендовала не провоцировать животное яркой одеждой и громкими звуками. Также не стоит делать резких движений и при малейшей опасности немедленно прятаться в укрытие.

«Городские зачастую подвергают себя большой опасности. Иногда рискуют жизнью ради красивого кадра с „милой зверюшкой“, которую еще и потрогать хотят. Нужно знать, что ни в коем случае нельзя приближаться ни к диким, ни к домашним животным», — отметила специалист.

Также Широкова заявила, что опасность представляют все животные. Серьезные травмы может нанести даже домашняя птица.

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