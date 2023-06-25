Пять лайфкахов: как помыться, когда отключили горячую воду

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Аделина Ким
Аделина Ким 21 0

Оставаться чистыми можно всегда — главное знать способы, как это можно сделать!

Пять лайфкахов: как помыться, когда отключили горячую воду

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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В летний сезон каждый год отключают горячую воду, поэтому ничего не остается делать, кроме как пытаться найти иные способы принять душ. Издание «Вечерняя Москва» собрало пять альтернативных вариантов купания.

Кастрюля и тазик с водой

Самый простой способ, о котором знают все — подогреть холодную воду с помочью чайника или кастрюли, а затем смешать кипяток и ледяную воду. Искупаться можно как в душевой кабине из тазика, так и сидя в нем.

Летний душ

Такой вариант подойдет для владельцев дач или загородных домов. Чтобы искупаться в теплой воде, необходимо набрать бочку воды и оставить ее под прямыми солнечными лучами. Бочка нагреется и вода будет комфортна для купания.

Проточный нагреватель

На рынке есть множество различных технических приспособлений, которые позволяют нагреть воду до необходимой температуры. Это могут быть электронагреватели, которые являются неплохой альтернативой бойлеру.

«Сухой» шампунь

В магазинах также представлены различные шампуни для мытья волос без воды. Не требующий смывания шампунь очистит волосы и быстро освежает прическу.

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