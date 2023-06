Россия сохранит контроль над размещенным в Белоруссии ядерным оружием Сегодня, 21:43 | Магдалина Нуар Политика 16 16

Лавров: РФ сохраняет контроль над тактическим ядерным оружием в Белоруссии

Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi

Читайте нас в: Дзен Новости

Это соответствует международным обязательствам. Россия сохраняет контроль над тактическим ядерным оружием (ТЯО), которое размещено в Белоруссии. Об этом сообщает глава МИД РФ Сергей Лавров в прямом эфире. По его словам, это соответствует международным обязательствам. «Многократно и наши белорусские друзья, и наши представители, российские представители, разъясняли происходящее в этой связи. Это размещение ядерного оружия никоим образом не нарушает ни одно международное обязательство, в том числе обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия», — сказал Лавров. Так, 25 марта российский лидер Владимир Путин обозначил намерения Москвы разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. Россия уже передала ракетный комплекс «Искандер», способный нести ядерные заряды. Путин отметил, что делает лишь то, что на протяжении десятилетий делали США, размещая свои ядерные арсеналы на территории стран-союзниц. Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как президент США Джо Байден ответил на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии.