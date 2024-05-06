«Уже на грани»: эксперт назвал ядерные учения в России сигналом для Запада

Военный аналитик выделил основные причины, по которым российская армия вынуждена проводить мероприятия с таким оружием.

Президент России Владимир Путин поручил Генеральному штабу провести военные учения с применением нестратегического ядерного оружия. В Минобороны подчеркнули, что это является ответом на угрозы отдельных официальных лиц стран Запада. Военный аналитик Алексей Леонков в беседе с 5-tv.ru назвал конкретные причины проведения учений.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» отметил две ключевые причины. Первая — проверка боеготовности вооружения, а вторая — это подача «сигнала» странам Запада. Военный аналитик считает, что в учениях задействуют в том числе тактические бомбы массой 500 килограммов, которые были еще в годы Советского Союза.

Эксперт также назвал участие в боевых действиях сил Иностранного французского легиона на Украине одной из возможных причин проведения российских ядерных учений. Леонков подмечает появление иностранного контингента в районе Славянска, где по их местоположению российские военные нанесли удар планирующими фугасными авиационными бомбами.

«Это не что иное, как прямой конфликт Франции с Россией, то есть уже на грани», — подводит итог Леонков.

Военный аналитик добавил, что военные учения НАТО тоже повлияли на будущие российские ядерные учения. В частности, размещение в Литве десятой бронетанковой дивизии Бундесвера, где в будущем к ним присоединятся американцы.

«Это уже не сдерживание, это уже подготовка к вооруженному конфликту», — подчеркивает военный аналитик Алексей Леонков.

Эксперт считает, что российские власти никогда не говорили, что собираются захватывать Европу — это лишь слова западных политиков. Однако реагировать на, например, просьбу Польши разместить на ее территории ядерное оружие, России приходится.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, каких именно наемников Франция отправила на Украину, а также назвал их общее количество.