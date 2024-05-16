«Европейские политики с ним борются»: в Германии заявили, что Фицо перешел дорогу ЕС

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 43 0

В Германии заявили, что Фицо перешел дорогу ЕС

Фото, видео: Jan KroslГЎk / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Покушение на премьера Словакии Фицо

В союзе боятся, что «неугодные» партии могут сформировать сильный альянс.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо шел наперекор своим коллегам из Европы и США. Об этом заявил член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн сайту 5-tv.ru.

Дело в том, что словацкий премьер скорее выбирал пророссийский курс, нежели европейский. Из-за этого политики из ЕС пытались с ним бороться.

«ЕС хочет и дальше поставлять оружие, боеприпасы и финансовую помощь Украине. В этом вопросе Фицо разделяет мнение „Альтернативы для Германии“. Мы говорим, что конфликт на Украине можно решить только дипломатическим путем. В поставках оружия нет никакого смысла, это стоит много денег налогоплательщиков, но элиты в Европе и в Вашингтоне не хотят этого слышать», — объяснил Линдеманн.

Это происшествие, безусловно, окажет большое влияние. В Европе рассчитывают на то, что на выборах в Европарламент партия Фицо в Словакии «Курс — социальная демократия» получит как можно меньше голосов.

Такое происходит не только в Словакии. В Германии с помощью фейковых новостей в СМИ пытаются лишить голосов АдГ.

«Они не хотят способствовать партиям, которые действуют разумно и желают дипломатического урегулирования на Украине», — отметил немецкий политик.

В ЕС боятся, что «неугодные» партии могут сформировать сильный альянс в Европарламенте по итогам выборов, которые пройдут 9 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти Словакии увидели политические мотивы в нападении на Роберта Фицо.

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