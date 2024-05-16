Шойгу заявил о наличии резервов для дальнейшего наступления ВС РФ на Украине

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 274 0

По его словам, бойцы и так уверенно двигаются вперед. Но армия России уже подготовлена и для дальнейших наступательных действий.

Шойгу заявил о наличии резервов для дальнейшего наступления ВС РФ на Украине

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы России сегодня ведут наступление на всех направлениях в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Бывший министр обороны считает очевидным продвижение армии России. И для дальнейшего наступления, по его словам, уже созданы необходимые резервы, в том числе по личному составу и технике.

«Я надеюсь на то, что и дальше будет такое же движение. Созданы для этого определенные резервы и по людям, и по технике, и по боеприпасам», — сказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Шойгу также прокомментировал и назначение на пост секретаря Совбеза. Своими главными задачами на новой должности он назвал спецоперацию на Украине, а также производство боеприпасов и военной техники.

Накануне, 15 мая, Вооруженные силы России в ходе спецоперации освободили населенный пункт Работино в Запорожской области. Кроме того, российские бойцы освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские бойцы теснят боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.

Тема:
Спецоперация
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