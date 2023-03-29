Байден ответил на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии

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Иван Обухов
Иван Обухов 44

Байден выразил обеспокоенность заявлениями о размещении ядерного оружия РФ в Белоруссии

Байден ответил на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - CNP

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В Белом доме назвали планы Москвы и Минска «опасными разговорами».

Глава Белого дома Джо Байден предположил, что принадлежащее России тактическое ядерное оружие (ТЯО) пока не размещено на белорусской территории, однако президент США уже высказал свою озабоченность заявлениями, сделанными касательно таких планов.

«Опасные разговоры. Это вызывает беспокойство», — заявил Джо Байден на пресс-пуле Белого дома.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Белого дома Джон Кирби ранее высказывался, что Вашингтон пока не видит свидетельств размещения российского ядерного оружия в Белоруссии. И, соответственно, не собирается заниматься разработкой сценариев своих действий в случае развертывания таких вооружений.

25 марта российский лидер Владимир Путин обозначил намерения Москвы разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. Россия уже передала Белоруссии ракетный комплекс «Искандер», способный нести ядерные заряды.

Президент России отметил, что делает лишь то, что на протяжении делали США, размещая свои ядерные арсеналы на территории стран-союзников.

Ранее 5-tv.ru писал, почему США могут проиграть России в третьей мировой войне.

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