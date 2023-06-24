«Дерзайте и побеждайте вместе с Россией!»: Беглов дал старт «Алым парусам — 2023»
Беглов поприветствовал выпускников в Петербурге и открыл «Алые паруса -2023»
Фото, видео: 5-tv.ru
В торжественной речи глава города напомнил выпускникам о том, что Петербург был основан Петром I как символ свободной России, а Владимир Путин продолжает эти традиции.
Итак, один из главных праздников России стартовал. По традиции приветственной речью и ударом в рынду праздник «Алые паруса» открыл губернатор Петербурга Александр Беглов.
Глава города с улыбкой вышел на сцену и площадь взорвалась от криков и аплодисментов. Начал Беглов с торжественной и проникновенной речи.
«Ни у кого в мире нет такого праздника, как у нас в России! У нас самая романтичная набережная, самая красивая площадь и сегодня все они — только ваши!», — обратился он к выпускникам.
Затем губернатор начал скандировать «Россия!», за ним тут же подтянулась вся молодежь и вся Дворцовая площадь кричала «Россия!».
Затем Беглов продолжил свою речь воспоминанием о том, что любимый город Петербург основал Петр I, как символ свободной России, а также дал ему право на независимость, свободу и справедливый мир.
«Наш президент Владимир Владимирович Путин продолжает дело Петра! Он защищает ваше право быть свободными и сильными», — говорит Беглов.
Также он поздравил тех выпускников, которые приехали в эту ночь в Петербург из новых регионов России.
«Загадайте желание и пусть оно сбудется. Дерзайте, любите, творите и побеждайте вместе с Россией!» — заключил Беглов, а затем, по традиции ударил в рынду, дав, тем самым, старт мероприятию.
Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года.
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