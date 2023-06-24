«Белые ночи и мощное шоу»: Хрусталев и Галич поприветствовали выпускников со сцены «Алых парусов»

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 2 827 0

Ведущие Дмитрий Хрусталев и Ида Галич поприветствовали выпускников со сцены «Алых парусов»

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Алые паруса 2023

Тысячи ребят собрались на Дворцовой площади, чтоб отметить один из самых важных праздников в жизни.

Ведущие Дмитрий Хрусталев и Ида Галич поприветствовали выпускников со сцены «Алых парусов — 2023». Торжественную речь слушали тысячи ребят, собравшихся на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Хрусталев и Галич по теплому и семейному открыли главный праздник страны.

«Наш праздник призван сделать этот самый важный день в жизни любого ученика ярким и не забываемым. Для этого у нас все есть — белые ночи, мощное шоу, крутые артисты, и я не боюсь этого слова, — блистательные ведущие», — отметил Хрусталев.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ожидается, что сегодня выступят самые популярные у молодежи звезды российской эстрады. Свои лучшие хиты исполнят Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером выпускного этого года станет рок-группа «Чайф».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как история праздника «Алые паруса» началась в 1968-м, когда власти Ленинграда решили создать для выпускников особое торжество.

Тема:
Алые паруса 2023
24 июн
Ведущие «Алых парусов» пожелали выпускникам тянуться к прекрасному
24 июн
Караулова призвала выпускников не бояться экспериментов и спела «Угонщицу»
24 июн
LYRIQ открыл портал «История» на сцене «Алых Парусов — 2023»
24 июн
Берем от этой жизни все! Юлианна Караулова призвала выпускников загадать желание
24 июн
«Тройной юбилей»: сразу несколько важных дат отмечают на «Алых парусах — 2023»
24 июн
«Будущий успех»: Галич и Хрусталев напомнили выпускникам о важности истории
24 июн
«Огромное спасибо!» — выпускники вместе с ведущими «Алых парусов» поблагодарили учителей
24 июн
«Дерзайте и побеждайте вместе с Россией!»: Беглов дал старт «Алым парусам — 2023»
24 июн
«Никогда не отпущу»: Музыченко раскрыл, как «остался на второй год» Алых Парусов
24 июн
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2023»
+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
84.08
0.47 91.49
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:30
Ведущие «Алых парусов» пожелали выпускникам тянуться к прекрасному
23:24
Караулова призвала выпускников не бояться экспериментов и спела «Угонщицу»
23:21
Песков: Путин гарантировал отъезд Пригожина в Белоруссию
23:19
LYRIQ открыл портал «История» на сцене «Алых Парусов — 2023»
23:16
В Липецкой области приступили к отмене ранее введенных ограничений
23:15
Берем от этой жизни все! Юлианна Караулова призвала выпускников загадать желание

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2023»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео