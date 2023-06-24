«Белые ночи и мощное шоу»: Хрусталев и Галич поприветствовали выпускников со сцены «Алых парусов»
Ведущие Дмитрий Хрусталев и Ида Галич поприветствовали выпускников со сцены «Алых парусов»
Фото, видео: 5-tv.ru
Тысячи ребят собрались на Дворцовой площади, чтоб отметить один из самых важных праздников в жизни.
Ведущие Дмитрий Хрусталев и Ида Галич поприветствовали выпускников со сцены «Алых парусов — 2023». Торжественную речь слушали тысячи ребят, собравшихся на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
Хрусталев и Галич по теплому и семейному открыли главный праздник страны.
«Наш праздник призван сделать этот самый важный день в жизни любого ученика ярким и не забываемым. Для этого у нас все есть — белые ночи, мощное шоу, крутые артисты, и я не боюсь этого слова, — блистательные ведущие», — отметил Хрусталев.
Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Ожидается, что сегодня выступят самые популярные у молодежи звезды российской эстрады. Свои лучшие хиты исполнят Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером выпускного этого года станет рок-группа «Чайф».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как история праздника «Алые паруса» началась в 1968-м, когда власти Ленинграда решили создать для выпускников особое торжество.
- 24 июн
- Ведущие «Алых парусов» пожелали выпускникам тянуться к прекрасному
- 24 июн
- Караулова призвала выпускников не бояться экспериментов и спела «Угонщицу»
- 24 июн
- LYRIQ открыл портал «История» на сцене «Алых Парусов — 2023»
- 24 июн
- Берем от этой жизни все! Юлианна Караулова призвала выпускников загадать желание
- 24 июн
- «Тройной юбилей»: сразу несколько важных дат отмечают на «Алых парусах — 2023»
- 24 июн
- «Будущий успех»: Галич и Хрусталев напомнили выпускникам о важности истории
- 24 июн
- «Огромное спасибо!» — выпускники вместе с ведущими «Алых парусов» поблагодарили учителей
- 24 июн
- «Дерзайте и побеждайте вместе с Россией!»: Беглов дал старт «Алым парусам — 2023»
- 24 июн
- «Никогда не отпущу»: Музыченко раскрыл, как «остался на второй год» Алых Парусов
- 24 июн
- Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2023»
Читайте также
82%
0.47 91.49
-0.45
Нашли ошибку?