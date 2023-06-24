«Тройной юбилей»: сразу несколько важных дат отмечают на «Алых парусах — 2023»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 1 408 0

Празднику «Алые паруса» в этом году исполнилось 55 лет

«Тройной юбилей»: сразу несколько важных дат отмечают на «Алых парусах — 2023»

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2023

Первые корабли поплыли по Неве в 1968 году.

В Санкт-Петерубрге отмечают сразу несколько важных дат, связанных с великим торжеством «Алые паруса». Ведущий праздника Дмитрий Хрусталев рассказал зрителям немного интересных исторических фактов.

Так, в этом году «Алые паруса» отмечают тройной юбилей.

«В этом году 55 лет, как в 1968 году в Ленинграде выпускники отмечали свой первый выпускной, на самых первых „Алых парусах“ они смотрели в будущее, мечтали, фантазировали о профессии и грезили новыми открытиями», — подчеркнул Хрусталев.

Кроме того, в этом году исполняется пять лет бригу «Россия», ставшему символом «Алых парусов». Это эффектный парусник, который словно сошел со страниц повести-феерии Александра Грина. Именно он входит в акваторию Невы под фейерверки и дарит выпускникам яркие эмоции.

Также сам город на Неве отмечает в 2023-м крупный юбилей — 320 лет со дня основания.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ожидается, что сегодня выступят самые популярные у молодежи звезды российской эстрады. Свои лучшие хиты исполнят Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером выпускного этого года станет рок-группа «Чайф».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как устроен бриг «Россия» — символ «Алых парусов».

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