Ведущие «Алых парусов» пожелали выпускникам тянуться к прекрасному

Жители Санкт-Петербурга впитывают это «с молоком матери», отметил Дмитрий Хрусталев.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ведущие «Алых парусов» Дмитрий Хрусталев и Ида Галич пожелали выпускникам быть культурными и тянуться к прекрасному. Такие слова они произнесли со сцены торжества.
«Мы петербуржцы, мы с молоком матери получаем тягу к прекрасному, это притяжение к культуре», — сказал Хрусталев, отметив, что его первым словом было — Мусорский (Модест Петрович, российский композитор. — Прим. ред.).
Между тем он рассказал историю из детства, когда уезжал с мамой в другие регионы и позволял себе озорство. На что получал строгий ответ — так себя вести нельзя, поскольку это не подобает жителю Ленинграда.
«И сразу оп — осанка», — воскликнул Хрусталев.
Галич, в свою очередь, отметила, что с человеком, обладающим культурной составляющей, легче и приятнее общаться. Такой человек добивается успеха, доходит до руководящих должностей.
«Тянитесь к прекрасному, и это прекрасное потянется вам в ответ», — добавила Галич.
Затем ведущие активизировали портал «Культурология» с помощью танцевальных ботинок, в которых Хрусталев завоевал не одну награду по бальным танцам.
Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Ожидается, что сегодня выступят самые популярные у молодежи звезды российской эстрады. Свои лучшие хиты исполнят Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером выпускного этого года станет рок-группа «Чайф».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выпускники, собравшиеся на праздник «Алые паруса» в Сакнт-Петербурге, выразили благодарность учителям за их труд.
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