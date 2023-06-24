Ведущие «Алых парусов» пожелали выпускникам тянуться к прекрасному

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 1 224 0

Жители Санкт-Петербурга впитывают это «с молоком матери», отметил Дмитрий Хрусталев.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Алые паруса 2023

Ведущие «Алых парусов» Дмитрий Хрусталев и Ида Галич пожелали выпускникам быть культурными и тянуться к прекрасному. Такие слова они произнесли со сцены торжества.

«Мы петербуржцы, мы с молоком матери получаем тягу к прекрасному, это притяжение к культуре», — сказал Хрусталев, отметив, что его первым словом было — Мусорский (Модест Петрович, российский композитор. — Прим. ред.).

Между тем он рассказал историю из детства, когда уезжал с мамой в другие регионы и позволял себе озорство. На что получал строгий ответ — так себя вести нельзя, поскольку это не подобает жителю Ленинграда.

«И сразу оп — осанка», — воскликнул Хрусталев.

Галич, в свою очередь, отметила, что с человеком, обладающим культурной составляющей, легче и приятнее общаться. Такой человек добивается успеха, доходит до руководящих должностей.

«Тянитесь к прекрасному, и это прекрасное потянется вам в ответ», — добавила Галич.

Затем ведущие активизировали портал «Культурология» с помощью танцевальных ботинок, в которых Хрусталев завоевал не одну награду по бальным танцам.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ожидается, что сегодня выступят самые популярные у молодежи звезды российской эстрады. Свои лучшие хиты исполнят Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером выпускного этого года станет рок-группа «Чайф».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выпускники, собравшиеся на праздник «Алые паруса» в Сакнт-Петербурге, выразили благодарность учителям за их труд.

Тема:
Алые паруса 2023
25 июн
Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы
25 июн
Праздник выпускников «Алые паруса» состоялся в Мариуполе
25 июн
«Будущее — за вами»: ведущие «Алых парусов» открыли портал «Космос»
25 июн
Чтобы все окей! На сцене «Алых парусов» выступил Gafur с молодежными композициями
25 июн
Ведущие «Алых парусов» призвали выпускников оставить страну в чистоте для потомков
25 июн
BURITO начал свое выступление на «Алых парусах» с песни «Мама»
25 июн
По ветру в даль: «Моя Мишель» открыла портал «Спорт» на «Алых парусах» чувственными песнями
25 июн
«Инвестиции в будущее»: ведущие «Алых парусов» открыли портал «Спорт»
24 июн
Галич и Хрусталев устроили интерактив с выпускниками на «Алых парусах — 2023»
24 июн
Это взрыв: The Hatters дали жару на «Алых парусах»
+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
84.08
0.47 91.49
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:58
Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы
0:57
Праздник выпускников «Алые паруса» состоялся в Мариуполе
0:54
«Будущее — за вами»: ведущие «Алых парусов» открыли портал «Космос»
0:53
В Москве заявили о штатной работе городского транспорта
0:48
Колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону
0:45
Чтобы все окей! На сцене «Алых парусов» выступил Gafur с молодежными композициями

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Сияй вместе с ними: кто из звезд выступит на празднике «Алые паруса — 2023»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео