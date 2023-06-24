Ведущие «Алых парусов — 2023» Ида Галич и Дмитрий Хрусталев устроили интерактив с гостями мероприятия во время выступления группы «Моя Мишель». Уйдя с главной сцены, которую заняли исполнители, они начали общаться с выпускниками и делать памятные снимки.

На эксклюзивных кадрах видно, как известный блогер Ида Галич делает фото со зрителями прямо со сцены на Дворцовой площади. Дмитрий Хрусталев тоже время зря не теряет — объясняет ребятам, как взять лучший ракурс. Виновники торжества радостно тянут руки и смартфоны к знаменитостям.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Праздничный концерт начался в Северной столице в 22:00 по московскому времени. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с поздравительной речью, дал свои напутствия выпускникам и ударил в рынду, звук который уже превратился в символ начала взрослой жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что ведущие «Алых парусов» пожелали выпускникам тянуться к прекрасному.