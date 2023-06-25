Россия достойно адаптировалась в условиях введенных против нее санкций. Запад же находится в ином положении.

Россия совершила «исторический разворот» от Европы — мир должен адаптироваться к новым условиям. Такое мнение выразил обозреватель газеты The Times Макс Гастингс.

«Мы должны адаптироваться к миру, в котором Россия совершила исторический разворот от Европы», — отметил он.

Гастингс отметил, что даже при помощи санкций Западу не удалось вернуть Россию на выгодный для него курс. Москва достойно переносит все ограничения, чем не могут похвастаться оппоненты. Так, оборонная промышленность почти во всей Европе оставляет желать лучшего. И европейским лидерам стоило бы заняться этим вопросом, указал обозреватель издания.

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Но вместо того, чтобы налаживать жизнь в своих странах, Евросоюз продолжает свою политику, например, недавно принял 11-й пакет антироссийских санкций.

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