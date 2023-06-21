Шойгу: сейчас определяется геополитическое будущее России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 34 0

По словам главы Минобороны, перед российскими офицерами стоит ответственная задача.

Фото, видео: © РИА Новости / Егор Алеев; 5-tv.ru

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу завил, что сегодня перед Россией стоят важные вопросы ее дальнейшего существования, в частости геополитического будущего. Об этом министр сообщил во время встречи с выпускниками военных вузов в Кремле.

По словам Шойгу, «коллективный Запад» вступил в противостояние в Россией. В качестве рычагов давления он пытается использовать санкции и ограничения, провокации и военные конфликты. Кроме того, Запад поддерживает киевский режим, оказывает ему огромную военную помощь.

«Запад развернул против России самую настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытаясь ее сломить», — подчеркнул он.

Шойгу добавил, что выпускники военных вузов завершили свое обучение в сложное и ответственное время, когда решается судьба Отечества. Немаловажным остается то, что происходящие сегодня события определят геополитическое будущее России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал потери украинских националистов при попытках наступления.

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