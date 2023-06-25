В Крыму указали на ошибку в словах Обамы о воссоединении полуострова с Россией

Бывший президент США Барак Обама немного ошибся, когда говорил о воссоединении Крыма с Россией и косвенно подтвердил легитимность итогов голосования. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.

«Я хотел бы поправить Обаму. У нас не некоторые люди поддерживали Россию, а подавляющее большинство крымчан всегда тяготели к возвращению в Россию. Вопрос был не в том, русскоговорящие они или нет. Они были русскими по своему духу. Это главное», — подчеркнул парламентарий.

Константинов добавил, что с западными политиками постоянно происходит одна странность. Во время нахождения у власти они делают «совершенно аморальные и безумные вещи», а после выхода на пенсию — «рассуждают очень даже близко к здравомыслию».

Что сказал Обама?

Барак Обама порассуждал о воссоединении России и Крыма во время интервью телеканалу CNN, которое вышло в эфир 23 июня. Экс-президент США признал, что русскоговорящие жители полуострова одобрили возвращение в состав РФ в 2014 году.

«В момент присоединения Крыма к России на полуострове было много русскоговорящих и было понимание идей, которые представляла Россия. Даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России», — отметил Обама.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле заявление Обамы о воссоединении Крыма с Россией назвали «содержащим рациональные зерна».