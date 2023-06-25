Цены на такси в России могут вырасти в несколько раз

В России осенью может увеличиться стоимость поездок на такси. Цены вырастут из-за закона о введении штрафов для служб заказа автомобилей, которые передают вызовы водителям без официальных лицензий. Соответствующий законопроект уже был одобрен в первом чтении, сообщают «Известия».

По новым правилам, штраф для обычных граждан составит от одной до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч, а юридическим лицам придется заплатить от 100 до 200 тысяч рублей. При этом в случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа увеличится.

Сейчас в стране многие водители работают без лицензии. Таксисты отказываются от оформления, так как ее цена составляет от 40 до 150 тысяч рублей в зависимости от региона.

«Для получения лицензии водителю необходимо оформить полис ОСАГО, а его стоимость в регионах колеблется от 40 тыс. до 70 тыс. рублей, в мегаполисах — около 160 тыс. рублей», — отметил Алексей Тузов, независимый эксперт транспортной отрасли.

Ужесточение штрафов обезопасит пассажиров от поездок с неквалифицированными водителями. Однако стоимость услуг тех, кто получил лицензию, по прогнозам вырастет на 10-20%.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России ограничили число рабочих часов для таксистов. С 1 сентября физлицам будет запрещено работать более 12 часов в сутки.