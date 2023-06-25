В Крыму готовят запросы о легитимности передачи полуострова в состав Украинской ССР

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Игорь Рязов
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Документы должны быть готовы к началу августа и представлены на открытии осенней сессии парламента республики.

В Крыму готовят запросы о легитимности передачи полуострова в состав Украинской ССР

Фото: www.globallookpress.com / Serguei Fomine

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Парламент Крыма готовит два запроса в Конституционный суд, связанных с передачей полуострова в состав Украинской ССР в 1954 году. Первый запрос посвящен легитимности этого решения, а второй — толкованию положений Конституции.

«Сейчас рабочая группа готовит два запроса в Конституционный суд. Первый: о соответствии Конституции РФ Закона СССР от 26 апреля 1954 года „О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР“. Второй: об официальном толковании положений Конституции РФ», — рассказал РИА Новости депутат законодательного собрания Крыма Сергей Трофимов.

Рабочая группа планирует закончить подготовку документов к началу августа. Проект запросов будет представлен на открытии осенней сессии парламента Крыма.

В мае Государственный совет Крыма решил обратиться в суд для отмены указа 1954 года о передаче полуострова Украине. Глава парламента республики Владимир Константинов считает, что процесс передачи был неправильно оформлен юридически. Если это так, то граница РСФСР не менялась в 1954 году. Следовательно, не изменилась она и в 2014-м, объяснял Константинов.

Крымская область покинула состав РСФСР и стала частью УССР на основании указа президиума Верховного Совета СССР. Необходимость передать полуостров объясняли «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР».

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. Тогда 96,77% жителей полуострова проголосовали «за» это решение. Аналогичное желание выразили 95,6% избирателей в Севастополе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму указали на ошибку в словах экс-президента США Барака Обамы о воссоединении полуострова с Россией.

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