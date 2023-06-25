Президент Казахстана провел внеочередное заседание Совбеза из-за ситуации в России

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 39 0

Токаев заслушал доклады руководства центральноазиатской республики о событиях в дружественной стране.

Президент Казахстана провел внеочередное заседание Совбеза из-за ситуации в России

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев созвал членов Совета безопасности республики на внеочередное заседание из-за ситуации в России. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«В ходе мероприятия глава государства заслушал доклады премьер-министра, генерального прокурора, председателя Комитета национальной безопасности, министров обороны, внутренних дел, иностранных дел о мерах по исполнению поручений в связи с ситуацией в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Там же уточняется, что власти Казахстана восприняли события в России с обеспокоенностью — ведь у дружественных стран самая длинная в мире непрерывная сухопутная граница и они признают друг друга стратегическими партнерами.

«Касым-Жомарт Токаев приветствовал достижение соглашения o прекращении военных действий», — отметили в его пресс-службе.

Там же напомнили, что руководство Казахстана сразу признало произошедшее в России ее внутренним делом.

Об этом Касым-Жомарт Токаев сообщил российскому коллеге Владимиру Путину еще во время их телефонного разговора 24 июня. Тогда он также назвал необходимым условием поддержания правопорядка, безопасности общества и его развития соблюдение Конституции и верховенство закона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время упомянутого телефонного разговора Путин проинформировал Токаева о ситуации в России.

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